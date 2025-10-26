Gemeindebau: Mit neuen Verträgen droht Preisschub

In mindestens 32 Wohnanlagen läuft nächstes Jahr die Wohnbauförderung aus. Mietern mit neueren Verträgen droht ein grober Preisschub. Am Handelskai 214 geschah dies im Oktober, diese wollen sich nun, wenn nötig, mittels Rechtsweg dagegen wehren.
Durch die Wohnbauförderung können zahlreiche Gemeindemieter lange Zeit relativ preisgünstig wohnen. Ist diese Förderung nach Jahrzehnten aber abbezahlt, können die Mietkosten mit einem Schlag deutlich nach oben schnalzen – wie Betroffene am Handelskai 214 kürzlich erfahren haben.
