USA und Israel haben Kriegsziele nicht erreicht

„Eine große Zahl von Einsätzen, Präzisionsschlägen und taktischen Erfolgen führt nicht automatisch zu dauerhaften strategischen Vorteilen“, schrieb der israelische Iran-Experte Danny Citrinowicz über Israel auf der Plattform X. Sowohl strategisch als auch diplomatisch sei Israels Lage schwieriger geworden. Der Militäreinsatz sei eher ein strategischer Misserfolg. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu behauptete zuletzt in einem Interview mit dem Sender Channel 14, er habe das Land vor einer Vernichtung bewahrt, da der Iran bereits im Besitz einer Atombombe sei. Im öffentlichen Jahresbericht der US-Geheimdienste steht aber, es gab keinen Hinweis auf eine politische Entscheidung zum Bau einer Atombombe.