Erfolgsstory mit Schatten

Die Vereinigten Staaten von Amerika feiern heute den 250. Geburtstag ihrer Unabhängigkeitserklärung und damit ihre Staatsgründung. Und wie könnte das mit einem Präsidenten wie Donald Trump anders sein, natürlich mit imperialem Pomp, militärischem Getöse und völlig unkritischem Selbstlob.
EINERSEITS hat man in Washington durchaus Anlass, das zu feiern. Die USA sind die älteste Demokratie der Moderne und als solche die größte Wirtschaftsmacht und die stärkste Militärmacht des Planeten. Und damit stellen die USA wohl die bedeutendste Erfolgsgeschichte der Neuzeit dar.
ANDERERSEITS wurde diese US-Erfolgsgeschichte doch von massiven Schattenseiten begleitet: Die Eroberung des nordamerikanischen Kontinents ging nämlich mit dem Genozid an der indigenen Urbevölkerung Hand in Hand. Und die Sklavenhalter-Gesellschaft der Südstaaten endete zwar mit dem Bürgerkrieg, die Diskriminierung der Schwarzen aber zog sich in Form der Rassentrennung bis in die 60er-Jahre des 20. Jahrhunderts.
Der Bürgerkrieg zwischen 1861 und 1865 war schließlich der erste totale Krieg, der an die 700.000 Opfer – darunter zahllose Zivilisten – forderte. Und damit das Vorbild für den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Nicht zu vergessen, dass die USA seit 1945 zahlreiche Kriege – vom Koreakrieg über den Vietnamkrieg bis zum jüngsten Angriff auf den Iran – führten und keinen davon wirklich gewonnen haben.
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