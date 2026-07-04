Erfolgsstory mit Schatten

Der Bürgerkrieg zwischen 1861 und 1865 war schließlich der erste totale Krieg, der an die 700.000 Opfer – darunter zahllose Zivilisten – forderte. Und damit das Vorbild für den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Nicht zu vergessen, dass die USA seit 1945 zahlreiche Kriege – vom Koreakrieg über den Vietnamkrieg bis zum jüngsten Angriff auf den Iran – führten und keinen davon wirklich gewonnen haben.