So soll die Lobau jetzt gerettet werden

Unterzeichnet wurde sie unter anderem vom Wiener Nationalparkbeirat, Arbeiter- und Landwirtschaftskammer oder WWF. Sie soll jetzt als Leitlinie für die Stadt dienen. Die rot-pinke Stadtregierung hat sich in ihrem Koalitionsabkommen auf Seite 126 dazu bekannt: „Wir sind uns der – u. a. durch die Auswirkungen der Klimakrise bedingten – zunehmenden Austrocknung der Lobau bewusst und suchen Wege, um die Situation des Wasserhaushalts in der Auenlandschaft zu verbessern. Unter Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen, nationalparkrechtlichen und nationalen wasserrechtlichen Rahmenbedingungen sowie unter der unabdingbaren Voraussetzung der Absicherung der Trinkwassergewinnung (Stichwort „Verschlechterungsverbot“) prüfen wir in der kommenden Legislaturperiode die Dotierung der Unteren Lobau.“