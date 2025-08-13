So soll die Lobau jetzt gerettet werden

Eine Wasserleitung aus der Neuen Donau als Lösung für das Naturjuwel? Neue Resolution erhöht nun den Druck auf die Stadtregierung. Schon nächstes Jahr könnte es mit der Maßnahme los gehen.
Sie ist so etwas wie der letzte Hoffnungsschimmer und soll der Unteren Lobau nun endlich die lang ersehnte Rettung bringen: eine neue Wasserzuleitung – wir berichteten. Als erste Akutmaßnahme über die Verlängerung des Dotationsweges Obere Lobau aus der Panozzalacke ab dem Uferhaus Staudigl (derzeit per Bescheid gesperrt). So steht es auch in einer neuen Resolution, die breite Unterstützung erhält.
Unterzeichnet wurde sie unter anderem vom Wiener Nationalparkbeirat, Arbeiter- und Landwirtschaftskammer oder WWF. Sie soll jetzt als Leitlinie für die Stadt dienen. Die rot-pinke Stadtregierung hat sich in ihrem Koalitionsabkommen auf Seite 126 dazu bekannt: „Wir sind uns der – u. a. durch die Auswirkungen der Klimakrise bedingten – zunehmenden Austrocknung der Lobau bewusst und suchen Wege, um die Situation des Wasserhaushalts in der Auenlandschaft zu verbessern. Unter Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen, nationalparkrechtlichen und nationalen wasserrechtlichen Rahmenbedingungen sowie unter der unabdingbaren Voraussetzung der Absicherung der Trinkwassergewinnung (Stichwort „Verschlechterungsverbot“) prüfen wir in der kommenden Legislaturperiode die Dotierung der Unteren Lobau.“
„Das könnte jetzt wirklich der große Durchbruch sein“
Seit dem Vorjahr fließt bereits zusätzliches Wasser aus der Neuen Donau in die Obere Lobau. Bis zu 1500 Liter pro Sekunde können dotiert werden. In einem ersten Schritt soll nun ein Grundwasserströmungsmodell erstellt werden. Dafür sind insgesamt 270.000 Euro für die Jahre 2025/2026 vorgesehen. Schon nächstes Jahr soll es probiert werden. „Das könnte jetzt wirklich der große Durchbruch sein“, so ein Lobau-Kenner zur „Krone“.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.