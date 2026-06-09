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Luxus-Po-Blitzer

Kardashian feierte in Monaco im Gucci-Hammer-Look

Society International
09.06.2026 14:19
Neckisch: Kim Kardashians rückenfreies Kleid mit integriertem String-Tanga sorgt auch nach dem ...
Neckisch: Kim Kardashians rückenfreies Kleid mit integriertem String-Tanga sorgt auch nach dem Monaco-Wochenende für Aufregung!(Bild: Krone-Collage/(c) 2026 Splash News /Courtesy of Gucci)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Kim Kardashian sorgt mit neuen Fotos aus Monaco für Aufsehen. Die Reality-Queen wurde während des Formel-1-Wochenendes auf einem Boot auf dem Weg zu einer Luxus-Jacht fotografiert – und ihr Outfit ließ dabei kaum jemanden kalt.

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Der Grund: Die 45-Jährige trägt ein spektakuläres Designer-Kleid von Gucci, das vor allem von hinten für einen Wow-Effekt sorgt. Die schwarze Robe besticht durch einen extrem tiefen Rückenausschnitt, der bis knapp über den Po reicht.

Der besondere Clou des Looks: Ein schwarzer String-Tanga mit dem ikonischen Gucci-Doppel-G, der raffiniert in das Design integriert wurde und verführerisch hervorblitzt.

Glamour in Monte-Carlo: Kim Kardashian zieht in einem rückenfreien Gucci Primavera Abendkleid ...
Glamour in Monte-Carlo: Kim Kardashian zieht in einem rückenfreien Gucci Primavera Abendkleid alle Blicke auf sich.(Bild: (c) 2026 Splash News /Courtesy of Gucci)
Kim kombinierte das Designerstück mit einer lässigen Hochsteckfrisur und verzichtete weitgehend ...
Kim kombinierte das Designerstück mit einer lässigen Hochsteckfrisur und verzichtete weitgehend auf auffälligen Schmuck. Das Gucci-Kleid sollte die Hauptrolle spielen – und genau das tat es auch.(Bild: (c) 2026 Splash News /Courtesy of Gucci)

Kate Moss trug Kleid am Laufsteg
Das Kleid stammt aus der aktuellen Gucci-Primavera-Kollektion und wurde erstmals von Supermodel Kate Moss auf dem Laufsteg präsentiert.

Nun verhilft Kim Kardashian dem gewagten Entwurf vor der glamourösen Kulisse von Monte Carlo zum nächsten großen Auftritt.

Kate Moss in dem Kleid am Laufsteg
Kate Moss in dem Kleid am Laufsteg(Bild: APA-Images / REUTERS / Daniele Mascolo)

Während auf der Rennstrecke die Formel-1-Stars um Sekunden kämpften, sorgte Kim abseits des Asphalts für den eigentlichen Hingucker des Wochenendes. Mit ihrem Jacht-Look bewies sie einmal mehr, warum sie zu den meistfotografierten Frauen der Welt zählt.

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Ihr glamouröser Auftritt im Fürstentum war offenbar kein Zufall: Kim Kardashian reiste wegen Formel-1-Star Lewis Hamilton nach Monaco.

Die Unternehmerin zeigte sich als begeisterter Fan auf den Rängen und drückte dem Rennfahrer bereits während des Qualifyings die Daumen. Die gegenseitige Anziehung war kaum zu übersehen: Nach dem Rennen schickte Hamilton ihr sogar einen charmanten Luftkuss zu.

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