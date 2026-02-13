Kylie Jenner zeigt, wie heiß Baumwolle sein kann

Kylie selbst zeigt sich begeistert von der Zusammenarbeit. Baumwolle sei für sie ein absolutes Essential im Alltag, betont sie, und genau dieses Gefühl aus Komfort und perfektem Sitz habe die Kollektion für sie auf ein neues Level gehoben. Schwesterliche Unterstützung, geballte Kurven-Power und Dessous mit Wow-Faktor – kein Wunder, dass die Bilder jetzt schon für Schnappatmung sorgen.