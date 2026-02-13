Kylie Jenner zeigt, wie heiß Baumwolle sein kann

Wow, wow, wow! Diese Schwestern wissen ganz genau, wie man Schlagzeilen macht. Die Kardashian-Jenners sind zwar längst für ihre freizügigen Auftritte bekannt, doch diesmal setzt Kylie noch einen drauf – und zwar für niemand Geringeres als ihre große Schwester Kim.
Für die neueste Kampagne von SKIMS schlüpft Kylie in die brandneue „Everyday Cotton“-Kollektion und präsentiert die wohl bislang knappsten Baumwoll-Dessous der Marke. Vor der Linse von Star-Fotograf Mert Alas entstanden Aufnahmen, die gleichzeitig lässig und verführerisch wirken. Im Fokus stehen zarte Büstenhalter und ultraknapp geschnittene Höschen.
Baumwolle als Fashion-Statement
Mit der neuen Linie will SKIMS nichts Geringeres als eine neue Komfort-Ära einläuten. Baumwolle, so simpel sie klingt, wird hier zum Fashion-Statement. Weich, dehnbar und anschmiegsam sollen sich die Pieces wie eine zweite Haut anfühlen und dennoch den typischen figurbetonenden Anspruch der Marke erfüllen.
Kylie selbst zeigt sich begeistert von der Zusammenarbeit. Baumwolle sei für sie ein absolutes Essential im Alltag, betont sie, und genau dieses Gefühl aus Komfort und perfektem Sitz habe die Kollektion für sie auf ein neues Level gehoben. Schwesterliche Unterstützung, geballte Kurven-Power und Dessous mit Wow-Faktor – kein Wunder, dass die Bilder jetzt schon für Schnappatmung sorgen.
