Schwanger! Amira Aly erwartet ihr drittes Kind

„Bei Terminen versucht, meinen Bauch zu verstecken“

Sie sagt: „Ja, es stimmt, wir erwarten ein Baby und freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel. Die vergangenen Wochen waren für uns sehr besonders, aber auch herausfordernd, weil wir die Schwangerschaft erst einmal privat genießen wollten. Deshalb habe ich mich bewusst etwas zurückgezogen, einige Jobs abgesagt und bei Terminen versucht, meinen Bauch zu verstecken, damit noch niemand etwas erfährt. Umso schöner ist es jetzt, die Neuigkeit endlich teilen zu können. Wir freuen uns sehr auf alles, was kommt.“