Schwanger! Amira Aly erwartet ihr drittes Kind

Wunderschöne Neuigkeiten aus der Promiwelt: Die gebürtige Kärntnerin Amira Aly (33) ist schwanger! Die Moderatorin erwartet mit ihrem Lebensgefährten, TV-Moderator Christian Düren (35), das erste gemeinsame Kind. Für beide ist es ein absolutes Wunschbaby – die Freude soll riesig sein.
Damit bekommt auch Amiras Familie Zuwachs: Ihre beiden Söhne (5 und 6), aus der Ehe mit Ex-Mann Oliver Pocher, bekommen ein Geschwisterchen. Schon ein Blick auf ein aktuelles Instagram-Reel ließ Fans spekulieren – ein kleiner Babybauch war zu erkennen. Nun bestätigte Amira die schönen Nachrichten gegenüber der „Bild“ persönlich.
„Bei Terminen versucht, meinen Bauch zu verstecken“
Sie sagt: „Ja, es stimmt, wir erwarten ein Baby und freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel. Die vergangenen Wochen waren für uns sehr besonders, aber auch herausfordernd, weil wir die Schwangerschaft erst einmal privat genießen wollten. Deshalb habe ich mich bewusst etwas zurückgezogen, einige Jobs abgesagt und bei Terminen versucht, meinen Bauch zu verstecken, damit noch niemand etwas erfährt. Umso schöner ist es jetzt, die Neuigkeit endlich teilen zu können. Wir freuen uns sehr auf alles, was kommt.“
Wie die „Bild“ berichtet, begann die Liebesgeschichte des Paares Ende 2023. Schon im Jänner 2024 ging es gemeinsam nach Kapstadt, wenig später folgten romantische Tage in Paris. Im Mai 2024 wurde es dann erstmals familiär, als Christian Düren die beiden Kinder von Amira auf Mallorca kennenlernte.
Offiziell zeigten sich die beiden erstmals im Juli 2024 bei einer Modenschau in Potsdam als Paar. Auch der Kinderwunsch war längst Thema: Bereits im Herbst 2025 sprach Amira offen darüber, dass sie die Pille abgesetzt habe. Im Oktober wurde sie deutlicher: „Es ist schon ein Kinderwunsch da. Mal schauen, wann.“ Zwischendurch soll es auch eine Krise im Spätherbst 2025 gegeben haben, sogar von Trennung war die Rede. Weihnachten verbrachte Amira damals zunächst allein mit ihren Kindern.
Doch das Paar fand wieder zusammen. Im Februar 2026 reisten beide nach Ägypten, wo Amira Christian ihre Familie und ihre Wurzeln zeigte. Danach schrieb sie auf Instagram: „Es war einfach nur wundervoll.“ Nun ist klar: Das Liebesglück ist perfekt – und die Familie von Amira Aly wächst weiter.
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