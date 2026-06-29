Amira Aly wehrt sich gegen Schwangerschafts-Kritik

Amira Aly setzt klares Statement

Die Podcasterin ließ die Kritik nicht unkommentiert. In ihrem neuesten Instagram-Post machte sie deutlich, dass sie sich von solchen Aussagen nicht verunsichern lässt. „Stellt euch mal vor, ich würde eine Frau dafür kritisieren, dass sie in der Schwangerschaft keinen Sport macht. Da wäre der Aufschrei riesig.“