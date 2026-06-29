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„Mein Körper“

Amira Aly wehrt sich gegen Schwangerschafts-Kritik

Society International
29.06.2026 18:00
Amira Aly wehrt sich nach Kritik an ihrem Schwangerschafts-Workout: „Mein Körper. Meine ...
Amira Aly wehrt sich nach Kritik an ihrem Schwangerschafts-Workout: „Mein Körper. Meine Schwangerschaft.“(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/amiraaly)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Amira Aly (33) hat genug von ungefragten Ratschlägen. Die Moderatorin, die aktuell ihr erstes gemeinsames Kind mit TV-Moderator Christian Düren (35) erwartet, reagiert auf Instagram deutlich auf kritische Kommentare zu ihrem Training während der Schwangerschaft.

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Die werdende Mutter hält sich auch mit Babybauch fit und zeigt ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Und dazu gehört es auch, mit Hanteln zu trainieren und zu schwitzen. Doch genau das sorgte bei einigen Nutzern für Unverständnis.

„Muss man das machen, wenn man schwanger ist?“, schrieb ein User. Andere kommentierten: „Das arme Kind“ oder „Wenn mit dem Baby etwas ist, wird hinterher gejammert.“

Amira Aly setzt klares Statement
Die Podcasterin ließ die Kritik nicht unkommentiert. In ihrem neuesten Instagram-Post machte sie deutlich, dass sie sich von solchen Aussagen nicht verunsichern lässt. „Stellt euch mal vor, ich würde eine Frau dafür kritisieren, dass sie in der Schwangerschaft keinen Sport macht. Da wäre der Aufschrei riesig.“

„Meine Schwangerschaft“
Für Amira steht fest: „Mein Körper. Meine Schwangerschaft. Meine informierte Entscheidung.“

„Zudem erinnert sie daran, dass körperliche Aktivität bei einer unkomplizierten Schwangerschaft medizinisch empfohlen wird. „Übrigens empfehlen internationale Leitlinien bei einer unkomplizierten Schwangerschaft ausdrücklich Bewegung, einschließlich Krafttraining.“

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Zum Schluss richtet sie noch eine Botschaft an ihre Kritiker: „Vielleicht sollten wir aufhören, Frauen ständig zu erklären, wie sie schwanger zu sein haben. Danke.“

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