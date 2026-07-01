Überflutet: Feuerwehr rettet 11 Menschen aus Autos

Starke Unwetter forderten die Feuerwehren im Waldviertel bis nach Mitternacht am Mittwoch. Kurz davor waren bei der Unterführung der Franz-Josefs-Bahn in Göpfritz an der Wild, Bezirk Zwettl, gleich mehrere Fahrzeuge in den Fluten steckengeblieben. Wegen des dramatisch steigenden Wasserpegels waren die Insassen zweier Fahrzeuge in ihren Fahrzeugen eingeschlossen. Elf Menschen und ein Hund mussten rasch gerettet und konnten unverletzt geborgen werden. Die beiden fahruntüchtigen Pkw wurden im Anschluss geborgen.