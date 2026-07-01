Überflutet: Feuerwehr rettet 11 Menschen aus Autos

Unwetter im Waldviertel in Niederösterreich lösten einige Feuerwehreinsätze aus: Hagelkörner zerstörten zum Beispiel auch das Garten-Glashaus eines Bürgermeisters. Die Florianis kämpften aber auch gegen Überflutungen und mussten Fahrzeugevakuierungen vor den drohenden und rasch steigenden Wassermassen vornehmen.
Starke Unwetter forderten die Feuerwehren im Waldviertel bis nach Mitternacht am Mittwoch. Kurz davor waren bei der Unterführung der Franz-Josefs-Bahn in Göpfritz an der Wild, Bezirk Zwettl, gleich mehrere Fahrzeuge in den Fluten steckengeblieben. Wegen des dramatisch steigenden Wasserpegels waren die Insassen zweier Fahrzeuge in ihren Fahrzeugen eingeschlossen. Elf Menschen und ein Hund mussten rasch gerettet und konnten unverletzt geborgen werden. Die beiden fahruntüchtigen Pkw wurden im Anschluss geborgen.
Tiefgarage unter Wasser, Hagel
Die starken Regenfälle führten auch zu Überflutungen in Groß Siegharts, Bezirk Waidhofen an der Thaya, wo ein Technikraum einer Tiefgarage einen Meter unter Wasser stand.
Große Hagelkörner sorgten für Schäden im Bezirk Gmünd und zerstörten dabei auch das Glashaus von Nagelbergs Bürgermeister Georg Einzinger. Und in Groß Gerungs, Bezirk Zwettl, berichten die Florianis über eine Verklausung in Ober Rosenauerwald, die Straßen und Felder flutete. In der Region berichteten Augenzeugen ebenso über fast faustgroße Hagelkörner.
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