Zehn Tropen-Nächte in Folge: Heute drohen Gewitter

Von Dienstag auf Mittwoch wurde in Graz die zehnte Tropennacht (über 20 Grad) in Folge gemessen. Die Nacht von Montag auf Dienstag war am heißesten: „Da lagen die Temperaturen nicht unter 25 Grad“, sagt Hannes Rieder von der GeoSphere Austria. Auch der 1. Juli startet mit Sonne und Temperaturen über 30 Grad im Südosten. Im Bezirk Liezen werden heute aber bereits maximal 25 Grad prognostiziert.