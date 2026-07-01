Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Land Steiermark warnt

Zehn Tropen-Nächte in Folge: Heute drohen Gewitter

Steiermark
01.07.2026 11:53
Gewitter sind im Anmarsch (Symbolbild).
Gewitter sind im Anmarsch (Symbolbild).(Bild: Guillaume boulanger - stock.adobe.com)
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

Die Hitzewelle wird am Mittwoch in der Steiermark vorerst unterbrochen. Der Meteorologe prognostiziert starken Wind, Regen und Gewitter. Auch das Land Steiermark warnt: „Beachten Sie aktuelle Wetterwarnungen und folgen Sie den Anweisungen der Behörden sowie Einsatzkräfte!“

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Von Dienstag auf Mittwoch wurde in Graz die zehnte Tropennacht (über 20 Grad) in Folge gemessen. Die Nacht von Montag auf Dienstag war am heißesten: „Da lagen die Temperaturen nicht unter 25 Grad“, sagt Hannes Rieder von der GeoSphere Austria. Auch der 1. Juli startet mit Sonne und Temperaturen über 30 Grad im Südosten. Im Bezirk Liezen werden heute aber bereits maximal 25 Grad prognostiziert.

Regenschauer und starker Wind
Und am Mittwochnachmittag drohen Gewitter im ganzen Land. „Es kann kurzfristig recht ungemütlich werden. Wir erwarten Regenschauer und vor allem starken Wind“, so Rieder. Besondere Vorsicht sei geboten. Die Unwetter sollten bis abends aber wieder vorbei sein. Einzelne Regenschauer sind im Norden noch in der Nacht möglich.

Steiermark
Symbol wolkenlos
22° / 35°
6 km/h
15:32 h
45 %
Symbol wolkig
21° / 32°
9 km/h
08:46 h
65 %
Symbol wolkig
18° / 29°
14 km/h
09:55 h
65 %
Symbol wolkig
17° / 29°
12 km/h
11:25 h
45 %
Symbol heiter
15° / 29°
11 km/h
12:25 h
< 5 %
Symbol heiter
14° / 30°
6 km/h
10:23 h
45 %
Symbol heiter
17° / 31°
9 km/h
10:56 h
55 %
Symbol einzelne Regenschauer
19° / 29°
5 km/h
07:32 h
70 %
Symbol heiter
17° / 26°
14 km/h
12:05 h
50 %
Symbol wolkig
14° / 26°
9 km/h
08:18 h
40 %
Bad Radkersburg
Symbol heiter
21° / 33°
7 km/h
10:42 h
50 %
Symbol starke Regenschauer
19° / 32°
6 km/h
09:44 h
65 %
Symbol heiter
18° / 27°
9 km/h
11:09 h
50 %
Symbol wolkig
14° / 29°
7 km/h
11:05 h
45 %
Symbol heiter
13° / 28°
8 km/h
13:04 h
< 5 %
Symbol wolkig
13° / 29°
7 km/h
08:08 h
45 %
Symbol einzelne Regenschauer
16° / 30°
7 km/h
07:21 h
65 %
Symbol leichter Regen
18° / 28°
5 km/h
02:42 h
80 %
Symbol einzelne Regenschauer
16° / 25°
6 km/h
10:56 h
75 %
Symbol heiter
13° / 26°
6 km/h
11:02 h
40 %
Deutschlandsberg
Symbol heiter
22° / 34°
8 km/h
12:14 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
21° / 32°
8 km/h
09:19 h
65 %
Symbol heiter
19° / 27°
13 km/h
11:40 h
50 %
Symbol heiter
15° / 29°
12 km/h
12:54 h
45 %
Symbol heiter
14° / 29°
10 km/h
13:14 h
< 5 %
Symbol wolkig
14° / 29°
8 km/h
08:31 h
45 %
Symbol wolkig
17° / 31°
10 km/h
08:54 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
19° / 29°
8 km/h
06:31 h
75 %
Symbol heiter
17° / 25°
9 km/h
12:48 h
50 %
Symbol wolkig
14° / 26°
6 km/h
09:37 h
40 %
Graz
Symbol wolkenlos
20° / 35°
4 km/h
15:36 h
50 %
Symbol starke Regenschauer
20° / 33°
9 km/h
09:55 h
65 %
Symbol heiter
18° / 29°
13 km/h
11:13 h
50 %
Symbol wolkig
15° / 28°
13 km/h
10:58 h
45 %
Symbol heiter
13° / 28°
12 km/h
12:10 h
< 5 %
Symbol wolkig
13° / 29°
10 km/h
07:00 h
50 %
Symbol wolkig
16° / 29°
11 km/h
08:36 h
55 %
Symbol einzelne Regenschauer
18° / 27°
11 km/h
07:58 h
80 %
Symbol wolkig
16° / 24°
12 km/h
10:42 h
65 %
Symbol stark bewölkt
13° / 26°
10 km/h
06:16 h
45 %
Hartberg
Symbol heiter
18° / 33°
3 km/h
10:59 h
50 %
Symbol starke Regenschauer
16° / 29°
6 km/h
09:17 h
65 %
Symbol wolkig
17° / 25°
9 km/h
11:28 h
50 %
Symbol heiter
13° / 27°
9 km/h
12:05 h
45 %
Symbol heiter
12° / 27°
8 km/h
11:41 h
< 5 %
Symbol wolkig
11° / 28°
9 km/h
08:59 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
14° / 28°
9 km/h
08:50 h
75 %
Symbol einzelne Regenschauer
16° / 25°
7 km/h
07:09 h
85 %
Symbol stark bewölkt
16° / 22°
9 km/h
06:32 h
65 %
Symbol stark bewölkt
12° / 25°
6 km/h
05:38 h
40 %
Kapfenberg
Symbol wolkig
15° / 30°
3 km/h
09:47 h
50 %
Symbol starke Regenschauer
17° / 26°
9 km/h
07:42 h
70 %
Symbol wolkig
13° / 20°
12 km/h
08:37 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
12° / 20°
14 km/h
10:27 h
50 %
Symbol heiter
10° / 21°
15 km/h
11:43 h
< 5 %
Symbol wolkig
10° / 23°
15 km/h
08:30 h
55 %
Symbol einzelne Regenschauer
12° / 22°
16 km/h
07:17 h
70 %
Symbol leichter Regen
15° / 19°
14 km/h
01:38 h
> 95 %
Symbol leichter Regen
12° / 16°
17 km/h
00:50 h
80 %
Symbol einzelne Regenschauer
9° / 20°
11 km/h
04:54 h
55 %
Mariazell
Symbol wolkig
16° / 32°
12 km/h
06:16 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
13° / 29°
8 km/h
10:20 h
65 %
Symbol wolkig
15° / 23°
12 km/h
11:06 h
50 %
Symbol heiter
11° / 26°
11 km/h
11:11 h
45 %
Symbol heiter
10° / 26°
10 km/h
12:30 h
< 5 %
Symbol wolkig
9° / 27°
10 km/h
09:28 h
50 %
Symbol stark bewölkt
13° / 27°
12 km/h
07:00 h
60 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 26°
8 km/h
08:00 h
85 %
Symbol heiter
14° / 22°
7 km/h
11:12 h
55 %
Symbol wolkig
11° / 25°
6 km/h
07:14 h
35 %
Murau
Symbol stark bewölkt
16° / 30°
8 km/h
04:59 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
13° / 26°
6 km/h
06:21 h
70 %
Symbol stark bewölkt
14° / 23°
7 km/h
06:46 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
12° / 24°
8 km/h
08:17 h
55 %
Symbol heiter
11° / 25°
8 km/h
12:32 h
< 5 %
Symbol heiter
10° / 27°
9 km/h
10:53 h
60 %
Symbol einzelne Regenschauer
13° / 26°
9 km/h
07:57 h
90 %
Symbol starke Regenschauer
16° / 22°
8 km/h
05:13 h
> 95 %
Symbol einzelne Regenschauer
14° / 19°
7 km/h
04:58 h
85 %
Symbol wolkig
12° / 25°
8 km/h
07:51 h
35 %
Schladming
Wetterdaten:

Jedenfalls bedeutet das eine „Abkühlung“, in den nächsten Tagen wird es weniger heiß sein. „Die Temperaturen werden angenehm sommerlich.“ Am Donnerstag kehrt die Sonne bereits zurück, auch das Wochenende soll schön werden – bei Temperaturen bis maximal 30 Grad.

Eine Warnung wurde am dann Mittwochmittag vom Land Steiermark ausgesprochen: Hagel, Sturmböen von 80 km/h und 50 mm Regen binnen kürzester Zeit für Chaos sorgen. Der Appell: „Meiden Sie Wälder, Parkanlagen und steile Hänge. Und halten Sie Abstand zu Bächen und kleineren Fließgewässern.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
01.07.2026 11:53
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
SteiermarkGraz
Gewitter
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Diese Politiker bekommen monatlich mehr als 22. 000 Euro.
Mehr als 22.000 Euro
FPÖ hat die meisten Topverdiener im Nationalrat
Hatte 2,48 Promille
Norbert Hofer bleibt trotz Alkofahrt im Landtag
Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Auch Bekannter tot
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
Selbst in der Nacht gab es keine Abkühlung: Mit einem Tiefstwert von 27,5 Grad wurde in ...
Nächster Rekord
27,5 Grad als Tiefstwert: Auch das gab‘s noch nie!
In Deutschland wurde ein neuer Hitzenachtrekord aufgestellt und brachte Menschen in Ostsachsen ...
Europa schwitzt
41,7 Grad: In Deutschland purzeln die Hitzerekorde
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Auch Algerien ärgerte sich über Mahrez‘ Treffer
162.048 mal gelesen
Für sein spätes Tor musste sich Riyad Mahrez (l.) auch von den eigenen Mitspielern etwas ...
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
157.227 mal gelesen
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
138.725 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Burgenland
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
1447 mal kommentiert
Hofer will im Landtag bleiben – der Ruf nach Konsequenzen wird im Landhaus in Eisenstadt ...
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
1308 mal kommentiert
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kolumnen
Größter Treppenwitz im Wahl-Fiasko: Babler bleibt
1209 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf