Zehn Tropen-Nächte in Folge: Heute drohen Gewitter

Die Hitzewelle wird am Mittwoch in der Steiermark vorerst unterbrochen. Der Meteorologe prognostiziert starken Wind, Regen und Gewitter. Auch das Land Steiermark warnt: „Beachten Sie aktuelle Wetterwarnungen und folgen Sie den Anweisungen der Behörden sowie Einsatzkräfte!“
Von Dienstag auf Mittwoch wurde in Graz die zehnte Tropennacht (über 20 Grad) in Folge gemessen. Die Nacht von Montag auf Dienstag war am heißesten: „Da lagen die Temperaturen nicht unter 25 Grad“, sagt Hannes Rieder von der GeoSphere Austria. Auch der 1. Juli startet mit Sonne und Temperaturen über 30 Grad im Südosten. Im Bezirk Liezen werden heute aber bereits maximal 25 Grad prognostiziert.
Regenschauer und starker Wind
Und am Mittwochnachmittag drohen Gewitter im ganzen Land. „Es kann kurzfristig recht ungemütlich werden. Wir erwarten Regenschauer und vor allem starken Wind“, so Rieder. Besondere Vorsicht sei geboten. Die Unwetter sollten bis abends aber wieder vorbei sein. Einzelne Regenschauer sind im Norden noch in der Nacht möglich.
Jedenfalls bedeutet das eine „Abkühlung“, in den nächsten Tagen wird es weniger heiß sein. „Die Temperaturen werden angenehm sommerlich.“ Am Donnerstag kehrt die Sonne bereits zurück, auch das Wochenende soll schön werden – bei Temperaturen bis maximal 30 Grad.
Eine Warnung wurde am dann Mittwochmittag vom Land Steiermark ausgesprochen: Hagel, Sturmböen von 80 km/h und 50 mm Regen binnen kürzester Zeit für Chaos sorgen. Der Appell: „Meiden Sie Wälder, Parkanlagen und steile Hänge. Und halten Sie Abstand zu Bächen und kleineren Fließgewässern.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.