Glasfaser: Nur jeder fünfte Anschluss wird genutzt

Von 2020 bis 2024 legte das Datenvolumen über alle Breitbandanschlüsse – nicht nur Glasfaser - von 7,2 auf 11,7 Petabyte zu. Wobei es im Mobilfunknetz fast eine Verdoppelung auf knapp 5 Petabyte gab, während die Datenmenge im Festnetz um gut 40 Prozent auf 6,7 Petabyte gestiegen ist, so Böcker. Das spiegelt sich auch in der Entwicklung der genutzten Anschlüsse wider. Es gab 2024 zwölf Millionen Mobilfunkanschlüsse mit Breitbandversorgung, um zwei Millionen mehr als fünf Jahre davor. Die Zahl der Festnetzanschlüsse mit Breitband stieg im gleichen Zeitraum nur um 100.000 auf 2,7 Millionen. Hier findet ein Ersatz von Anschlüssen per Kupferkabel durch modernere Technologien statt, erläuterte Herbert Flatscher, Vorsitzender des OFAA-Fachbeirates. Das allerdings sei für die Telekomfirmen ein Problem, da sie hohe Investitionen in die Glasfaser-Infrastruktur tätigen müssen und letztlich nur ihre eigenen Kunden von einem Produkt auf das andere verschieben. Bis sich diese Investition rechnet, dauere es etwa 25 Jahre, was für Unternehmen keine Motivation sei.