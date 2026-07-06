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Weltmeisterliche Fans

Wahnsinnsbilder! Norweger rudern am Times Square

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
06.07.2026 11:58
Norwegen „erobert“ New York
Norwegen „erobert“ New York(Bild: Krone-Collage/Twitter.com, AFP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Fans sind schon in Weltmeister-Form! Norwegens Supporter nahmen nach dem erfolgreichen Brasilien-Spiel den Times Square in Beschlag – und lieferten so sensationelle Bilder.

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„Ro!“, tönt es aus Zigtausenden Kehlen. Alle sitzen am Boden, warten auf den Trommler; kaum schlägt der zweimal auf sein Arbeitsgerät, kontert die Fan-Meute mit dem inzwischen schon legendären Schrei, während sie die klassische Ruder-Bewegung vollziehen. Diesmal vollzogen die „Wikinger“ ihre Vorführung über den gesamten Times Square verteilt. Und steigerten die Fan-Performance schon auf Weltmeister-Niveau.

Brasilien eliminiert
Die Fans haben auch allen Grund zur Freude. „Ihr“ Nationalteam hatte zuvor Rekordweltmeister Brasilien eliminiert und so das Ticket für das Viertelfinale gelöst.

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Fotos

Gut möglich, dass da noch viele einzigartige „Ro!“-Inszenierungen folgen bei dieser WM ...

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