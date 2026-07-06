Wahnsinnsbilder! Norweger rudern am Times Square

„Ro!“, tönt es aus Zigtausenden Kehlen. Alle sitzen am Boden, warten auf den Trommler; kaum schlägt der zweimal auf sein Arbeitsgerät, kontert die Fan-Meute mit dem inzwischen schon legendären Schrei, während sie die klassische Ruder-Bewegung vollziehen. Diesmal vollzogen die „Wikinger“ ihre Vorführung über den gesamten Times Square verteilt. Und steigerten die Fan-Performance schon auf Weltmeister-Niveau.