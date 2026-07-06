Wahnsinnsbilder! Norweger rudern am Times Square

Die Fans sind schon in Weltmeister-Form! Norwegens Supporter nahmen nach dem erfolgreichen Brasilien-Spiel den Times Square in Beschlag – und lieferten so sensationelle Bilder.
„Ro!“, tönt es aus Zigtausenden Kehlen. Alle sitzen am Boden, warten auf den Trommler; kaum schlägt der zweimal auf sein Arbeitsgerät, kontert die Fan-Meute mit dem inzwischen schon legendären Schrei, während sie die klassische Ruder-Bewegung vollziehen. Diesmal vollzogen die „Wikinger“ ihre Vorführung über den gesamten Times Square verteilt. Und steigerten die Fan-Performance schon auf Weltmeister-Niveau.
Brasilien eliminiert
Die Fans haben auch allen Grund zur Freude. „Ihr“ Nationalteam hatte zuvor Rekordweltmeister Brasilien eliminiert und so das Ticket für das Viertelfinale gelöst.
Superstar Erling Haaland schoss die Skandinavier mit einem Doppelpack zur veritablen Sensation. Im Viertelfinale wartet nun am Samstag in Miami der Sieger aus Mexiko gegen England auf die Truppe von Coach Stale Solbakken.
Gut möglich, dass da noch viele einzigartige „Ro!“-Inszenierungen folgen bei dieser WM ...
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