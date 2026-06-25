Zendaya unten ohne bei der „Spider-Man“-Premiere!

Normalerweise sorgt Zendaya (29) auf roten Teppichen mit spektakulären Designer-Looks und maßgeschneiderter Haute Couture für Aufsehen. Doch bei ihrem jüngsten Auftritt für den neuen Marvel-Film „Spider-Man: Brand New Day“ in Paris setzte die Schauspielerin auf ein keckes Unten-ohne-Outfit, das sich viele Fans leisten könnten.
Beim Fan-Event erschien die Emmy-Preisträgerin in einem lässigen, übergroßen schwarzen Vintage-T-Shirt mit Spider-Man-Motiv. Der überraschende Clou: Das Shirt kostete gerade einmal 34,99 US-Dollar und wurde von Star-Stylist Law Roach auf eBay entdeckt. Dazu kombinierte Zendaya elegante weiße Pumps von Christian Louboutin und bewies einmal mehr ihr Gespür für Stil.
„Stil muss kein Vermögen kosten“
Auf Instagram machte Roach die günstige Herkunft des Looks öffentlich und schrieb: „Style doesn’t always have to cost a fortune“ („Stil muss nicht immer ein Vermögen kosten“).
Mit dem Auftritt setzt Zendaya ein klares Fashion-Statement: Auch ein preiswertes Secondhand-Fundstück kann auf dem roten Teppich zum Hingucker werden. Für Fans dürfte der Look ein weiterer Beweis sein, warum die Hollywood-Ikone als eine der einflussreichsten Stilvorlagen ihrer Generation gilt.
Das bewundert sie an Tom Holland besonders
Die 29-Jährige steht seit Jahren gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Holland für die erfolgreichen „Spider-Man“-Filme vor der Kamera. Besonders schätzt Zendaya, wie ernst er seine Rolle auch abseits der Leinwand nimmt. Gegenüber „Fandango’s Big Ticket“ erklärte sie: „Was ich an Toms Spider-Man am meisten liebe, ist, wie er diese Figur auch außerhalb der Filme lebt.“
Viele Menschen – vor allem Kinder und junge Fans – identifizieren sich stark mit Peter Parker. Umso beeindruckender findet Zendaya, mit welcher Haltung Holland diese Verantwortung trägt: „Er geht damit unglaublich würdevoll um und liebt die Figur wirklich. Ihm ist wichtig, was sie für andere bedeutet.“
Vor allem im Umgang mit jungen Fans zeige sich das besonders. Direkt an ihn gerichtet sagte sie: „Ich finde es einfach schön zu sehen, wie du Spider-Man in dein echtes Leben integrierst.“
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