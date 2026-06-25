Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Billig-T-Shirt reicht!

Zendaya unten ohne bei der „Spider-Man“-Premiere!

Society International
25.06.2026 15:00
Zendaya begeistert beim „Spider-Man: Brand New Day“-Event in Paris mit einem lässigen ...
Zendaya begeistert beim „Spider-Man: Brand New Day“-Event in Paris mit einem lässigen Vintage-T-Shirt – der Preis überrascht: Nur 34,99 Dollar kostete das Shirt auf eBay.(Bild: Krone-Collage/EPA/MOHAMMED BADRA, AFP/JULIEN DE ROSA)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Normalerweise sorgt Zendaya (29) auf roten Teppichen mit spektakulären Designer-Looks und maßgeschneiderter Haute Couture für Aufsehen. Doch bei ihrem jüngsten Auftritt für den neuen Marvel-Film „Spider-Man: Brand New Day“ in Paris setzte die Schauspielerin auf ein keckes Unten-ohne-Outfit, das sich viele Fans leisten könnten.

0 Kommentare

Beim Fan-Event erschien die Emmy-Preisträgerin in einem lässigen, übergroßen schwarzen Vintage-T-Shirt mit Spider-Man-Motiv. Der überraschende Clou: Das Shirt kostete gerade einmal 34,99 US-Dollar und wurde von Star-Stylist Law Roach auf eBay entdeckt. Dazu kombinierte Zendaya elegante weiße Pumps von Christian Louboutin und bewies einmal mehr ihr Gespür für Stil.

„Stil muss kein Vermögen kosten“
Auf Instagram machte Roach die günstige Herkunft des Looks öffentlich und schrieb: „Style doesn’t always have to cost a fortune“ („Stil muss nicht immer ein Vermögen kosten“).

Star-Stylist Law Roach verriet die Herkunft des Looks auf Instagram.
Star-Stylist Law Roach verriet die Herkunft des Looks auf Instagram.(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)
Seine Botschaft: „Style doesn’t always have to cost a fortune“ – Stil muss nicht immer teuer ...
Seine Botschaft: „Style doesn’t always have to cost a fortune“ – Stil muss nicht immer teuer sein.(Bild: AP/Aurelien Morissard)
Und Zendaya selbst macht der Look sichtlich Spaß!
Und Zendaya selbst macht der Look sichtlich Spaß!(Bild: AP/Aurelien Morissard)

Mit dem Auftritt setzt Zendaya ein klares Fashion-Statement: Auch ein preiswertes Secondhand-Fundstück kann auf dem roten Teppich zum Hingucker werden. Für Fans dürfte der Look ein weiterer Beweis sein, warum die Hollywood-Ikone als eine der einflussreichsten Stilvorlagen ihrer Generation gilt.

Lesen Sie auch:
Zendaya hat auf der Pressetour für den neuen „Spider-Man“-Film „Brand New Day“ mit ihrem Look ...
Heizt Fans ein
Zendaya sorgt im Nacktkleid für Blitzlichtgewitter
18.06.2026
Lebensmensch gefunden
Holland bestätigt, dass er Zendaya geheiratet hat!
16.06.2026

Das bewundert sie an Tom Holland besonders
Die 29-Jährige steht seit Jahren gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Holland für die erfolgreichen „Spider-Man“-Filme vor der Kamera. Besonders schätzt Zendaya, wie ernst er seine Rolle auch abseits der Leinwand nimmt. Gegenüber „Fandango’s Big Ticket“ erklärte sie: „Was ich an Toms Spider-Man am meisten liebe, ist, wie er diese Figur auch außerhalb der Filme lebt.“

Zendaya und Tom Holland
Zendaya und Tom Holland(Bild: AFP/THOMAS COEX)

Viele Menschen – vor allem Kinder und junge Fans – identifizieren sich stark mit Peter Parker. Umso beeindruckender findet Zendaya, mit welcher Haltung Holland diese Verantwortung trägt: „Er geht damit unglaublich würdevoll um und liebt die Figur wirklich. Ihm ist wichtig, was sie für andere bedeutet.“

Vor allem im Umgang mit jungen Fans zeige sich das besonders. Direkt an ihn gerichtet sagte sie: „Ich finde es einfach schön zu sehen, wie du Spider-Man in dein echtes Leben integrierst.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
25.06.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
202.480 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
124.526 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
116.777 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1283 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1155 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Ausland
Russen schlagen sich in Kneissl-Heimat Köpfe ein
974 mal kommentiert
Die Region Rjasan ist die Wahlheimat von Karin Kneissl.
Mehr Society International
Billig-T-Shirt reicht!
Zendaya unten ohne bei der „Spider-Man“-Premiere!
Rolle wird neu besetzt
Nach Tod von Luna Jordan: Beatles-Dreh geht weiter
„Big Bang“-Baby-Alarm
Cuoco: „Hätte bei Premiere beinahe entbunden!“
Zu großem Jubiläum
Helene Fischer bekommt nun sogar eigene Briefmarke
Reese Witherspoon
Strahlendes Liebes-Debüt mit deutschem Finanzier
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf