Zendaya unten ohne bei der „Spider-Man“-Premiere!

Das bewundert sie an Tom Holland besonders

Die 29-Jährige steht seit Jahren gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Holland für die erfolgreichen „Spider-Man“-Filme vor der Kamera. Besonders schätzt Zendaya, wie ernst er seine Rolle auch abseits der Leinwand nimmt. Gegenüber „Fandango’s Big Ticket“ erklärte sie: „Was ich an Toms Spider-Man am meisten liebe, ist, wie er diese Figur auch außerhalb der Filme lebt.“