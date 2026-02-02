Wirbel am Neusiedler See:“Sind ja nicht im Prater“

Eigentlich sollte hier Erholung zuhause sein. Doch für viele Besitzer der Seehäuser am Pier wird genau diese immer seltener. Lärm, Verkehrschaos und fehlende Kontrollen sorgen für wachsenden Unmut und für Sorge vor dem kommenden Sommer. Dabei stellen die Anrainer klar: „Es geht nicht darum, Veranstaltungen zu verhindern.“ Events wie das Surf-Opening seien wichtig für die Stadt. Doch ohne klare Regeln und verbindliche Zeiten werde aus Belebung schnell Belastung.