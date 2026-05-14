Als der Neusiedler See gar kein Wasser mehr hatte

Ab 1871 kehrte das kostbare Nass zurück. Heute herrscht unter den politisch Verantwortlichen Konsens, dass ein neuerliches Austrocknen unbedingt verhindert werden muss – wiewohl manche Ökologen meinen, dass Trockenphasen zu einem echten Steppensee schlichtweg dazugehören.Der Wasserpegel bleibt für immer im FokusWie sich der Grundwasserspiegel im Seewinkel wieder anheben lässt und somit das Überleben der Salzlacken ermöglicht, wird – mit all den dadurch entstehenden Problemen für unterkellerte Häuser – anhand eines millionenschweren EU-geförderten Projekts gezeigt. „Auch der große Schilfgürtel bereitet den Biologen Kopfzerbrechen. Weil nicht mehr so viel ,Rohr’ geschnitten wird wie in früheren Zeiten, überaltert es sehr und ist in diesem Zustand nur mehr bedingt ein artenreicher Lebensraum für Vögel und andere Tiere“, erklärt Autor Fally.