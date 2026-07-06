Adria: Italo-albanischer Dealerring zerschlagen

Weitverzweigtes Netzwerk

Ausgangspunkt der Ermittlungen war die Festnahme zweier mutmaßlicher Drogenkuriere bei einer Kontrolle nahe Latisana. Die Ermittler deckten nach eigenen Angaben ein weitverzweigtes Netzwerk mit Logistikstützpunkten in mehreren lombardischen Provinzen und Lieferwegen entlang der Balkanroute auf.

Ermittler fanden auch Marihuana-Plantage

Nach Angaben der Behörden nutzte die Organisation verschlüsselte Kommunikationsplattformen, wechselte regelmäßig Mobiltelefone, SIM-Karten und Fahrzeuge und lagerte die Drogen in Wohnungen und Garagen, die auf Strohmänner angemeldet waren. Zudem entdeckten die Ermittler eine Marihuana-Plantage in der Provinz Pavia.