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Adria: Italo-albanischer Dealerring zerschlagen

Ausland
06.07.2026 10:38
Der Drogenring belieferte vor allem Badeorte an der oberen Adria.
Der Drogenring belieferte vor allem Badeorte an der oberen Adria.(Bild: Krone-Collage/stock.adobe.com null, Joachim Maislinger)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Italienische Ermittler haben einen italienisch-albanischen Drogenring zerschlagen. Die Organisation soll vor allem Badeorte an der oberen Adria und mehrere Regionen in Norditalien mit Rauschgift versorgt haben. Die Beamten haben 16 Personen festgenommen und fast 100 Kilogramm Drogen sichergestellt.

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Einsatzkräfte in Italien ermitteln gegen insgesamt 35 Menschen. Neben dem Rauschgift wurden Vermögenswerte im Wert von rund 1,1 Millionen Euro und drei Pistolen mit entfernten Seriennummern sichergestellt.

Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft ermittelt
Auch mehrere Messer, Bargeld, Luxusuhren sowie ein für den Drogentransport umgebautes Auto wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen wurden von der Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft in Mailand koordiniert und von der Polizei in Triest geführt.

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Drogenring belieferte beliebte Ferienorte
Nach Erkenntnissen der Ermittlerinnen und Ermittler belieferte die Gruppe neben der Lombardei, Ligurien und der Toskana in den Sommermonaten auch Ferienorte an der nördlichen Adria, darunter Lignano Sabbiadoro, Bibione, Jesolo, Caorle, Grado und Sistiana. Die Drogen sollen vor Diskotheken, Bars, Strandbädern und Beherbergungsbetrieben verkauft worden sein.

Weitverzweigtes Netzwerk
Ausgangspunkt der Ermittlungen war die Festnahme zweier mutmaßlicher Drogenkuriere bei einer Kontrolle nahe Latisana. Die Ermittler deckten nach eigenen Angaben ein weitverzweigtes Netzwerk mit Logistikstützpunkten in mehreren lombardischen Provinzen und Lieferwegen entlang der Balkanroute auf.

Ermittler fanden auch Marihuana-Plantage
Nach Angaben der Behörden nutzte die Organisation verschlüsselte Kommunikationsplattformen, wechselte regelmäßig Mobiltelefone, SIM-Karten und Fahrzeuge und lagerte die Drogen in Wohnungen und Garagen, die auf Strohmänner angemeldet waren. Zudem entdeckten die Ermittler eine Marihuana-Plantage in der Provinz Pavia.

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