Prinzessin umarmt halbnackten Erling Haaland

Auf X und Co. kursieren Videos, die die Prinzessin in der Garderobe der „Wikinger“ zeigt. Der Reihe nach gratuliert sie den Spielern zum historischen Achtelfinal-Sieg gegen Brasilien, bis sie schließlich vor dem zweifachen Torschützen steht. Neben einem kurzen Smalltalk gibt es für den halbnackten Starstürmer sogar eine Umarmung.