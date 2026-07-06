Prinzessin umarmt halbnackten Erling Haaland

Hoher Besuch in Norwegens Kabine nach dem fulminanten 2:1-Erfolg gegen Rekordweltmeister Brasilien. Prinzessin Ingrid Alexandra, Thronfolgerin in Norwegen, ließ es sich nicht nehmen, Erling Haaland persönlich zu gratulieren. Dass dieser kein Shirt anhatte, dürfte die 22-Jährige nicht gestört haben ...
Auf X und Co. kursieren Videos, die die Prinzessin in der Garderobe der „Wikinger“ zeigt. Der Reihe nach gratuliert sie den Spielern zum historischen Achtelfinal-Sieg gegen Brasilien, bis sie schließlich vor dem zweifachen Torschützen steht. Neben einem kurzen Smalltalk gibt es für den halbnackten Starstürmer sogar eine Umarmung.
Haaland schickt Brasilianer mit Doppelpack heim
In der 79. Minute hatte Haaland Norwegen per Kopf in Führung gebracht, wenige Minuten später erhöhte der ManCity-Profi auf 2:0. Dass Neymar in der 100. Minute per Elfmeter auf 1:2 verkürzte, änderte nichts am frühen Ausscheiden des fünffachen Weltmeisters.
Während die Südamerikaner im Tal der Tränen versinkt, könnte die Euphorie bei den Skandinaviern kaum größer sein. Als „Cyborg“ und „Wikinger der Superlative“ wurde Nationalheld Haaland in der internationalen Presse gefeiert ...
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