Gewaltiger Ausbruch am Ätna: Touristen in Panik

Der Ätna, Europas höchster und aktivster Vulkan, ist am heutigen Montag ausgebrochen und hat auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien für dramatische Szenen gesorgt. Eine massive Wolke aus Rauch, Asche und Gas schoss in den Himmel – sichtbar über viele Kilometer. Urlauber flohen in Panik (siehe eingebettete Postings unten) von den Hängen des Berges.