Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vulkan auf Sizilien

Zugang zu Ätna-Kratern wird kostenpflichtig

Ausland
09.10.2025 20:10
Der Zugang zu den Ätna-Kratern kostet künftig fünf Euro pro Kopf, Sizilianerinnen und Sizilianer ...
Der Zugang zu den Ätna-Kratern kostet künftig fünf Euro pro Kopf, Sizilianerinnen und Sizilianer sind ausgenommen.(Bild: AFP/Etna Walk/Giuseppe Distefano)

Der Zugang zu den Ätna-Kratern auf Sizilien wird künftig nicht mehr kostenlos sein. Der Eigentümer des Geländes argumentiert unter anderem mit dem „unkontrollierten Entstehen von wilden Mülldeponien“ und dem „naiven Verschieben von Steinen“.

0 Kommentare

Die Silvestri-Krater entstanden bei Vulkanausbrüchen im Jahr 1892, seit 1997 sind sie Privateigentum. Sie liegen auf etwa 1900 Metern Höhe und werden jährlich von ungefähr einer Million Touristinnen und Touristen besucht. Bisher ist der Zugang kostenlos, künftig beträgt der Eintrittspreis fünf Euro. Sizilianerinnen und Sizilianer sind laut dem Betreiber Francesco Russo Morosoli ausgenommen. „Leider haben unzählige Fälle von Müllentsorgung, das unkontrollierte Entstehen von wilden Mülldeponien, sowie das naive Verschieben von Steinen, um Schriftzüge und Herzen zu formen, uns dazu gezwungen, einen geregelten Zugang einzuführen“, sagte er.

Der Betrag sei gering und werde unter anderem zur Deckung von Personalkosten, Informationsmaterial, Bänken und Abfalleimern verwendet. Sein Unternehmen sehe es als Pflicht, das Gebiet zu erhalten und zu schützen, sagte der Betreiber.

Lesen Sie auch:
Zwischen Faszination und Panik – während viele Touristen die Beine in die Hände nahmen, nutzten ...
Flucht vor Ascheregen
Gewaltiger Ausbruch am Ätna: Touristen in Panik
02.06.2025
Gefährliche Fotojagd
Ätna-Touristen ignorieren Behördenwarnungen
21.02.2025

Gemeinde: „Bitterer Beigeschmack“
Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde Nicolosi, zu deren Gebiet der höchste aktive Vulkan Europas gehört, sind skeptisch. „Die Silvestri-Krater waren immer ein frei zugänglicher Ort für den ersten direkten Kontakt mit dem Ätna. Die Einführung eines Eintritts hinterlässt einen bitteren Beigeschmack“, sagte Giuseppe Riggio, Vorsitzender des Alpenvereins CAI in Catania. „Der Ätna ist ein Welterbe (seit 2013, Anm.) – er darf nicht wie Privateigentum verwaltet werden“, meinte auch Bürgermeister Angelo Pulvirenti.

Die Silvestri-Krater liegen deutlich unterhalb der Gipfelkrater, die über 3400 Meter erreichen. Diese Seite des Ätna gilt als Hauptzugang zur Hochzone des Vulkans. Der Ätna, der im Osten der Insel Sizilien liegt, ist in den vergangenen Monaten wiederholt ausgebrochen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf