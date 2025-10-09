Zugang zu Ätna-Kratern wird kostenpflichtig

Die Silvestri-Krater entstanden bei Vulkanausbrüchen im Jahr 1892, seit 1997 sind sie Privateigentum. Sie liegen auf etwa 1900 Metern Höhe und werden jährlich von ungefähr einer Million Touristinnen und Touristen besucht. Bisher ist der Zugang kostenlos, künftig beträgt der Eintrittspreis fünf Euro. Sizilianerinnen und Sizilianer sind laut dem Betreiber Francesco Russo Morosoli ausgenommen. „Leider haben unzählige Fälle von Müllentsorgung, das unkontrollierte Entstehen von wilden Mülldeponien, sowie das naive Verschieben von Steinen, um Schriftzüge und Herzen zu formen, uns dazu gezwungen, einen geregelten Zugang einzuführen“, sagte er.