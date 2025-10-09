Vulkan auf Sizilien
Zugang zu Ätna-Kratern wird kostenpflichtig
Der Zugang zu den Ätna-Kratern auf Sizilien wird künftig nicht mehr kostenlos sein. Der Eigentümer des Geländes argumentiert unter anderem mit dem „unkontrollierten Entstehen von wilden Mülldeponien“ und dem „naiven Verschieben von Steinen“.
Die Silvestri-Krater entstanden bei Vulkanausbrüchen im Jahr 1892, seit 1997 sind sie Privateigentum. Sie liegen auf etwa 1900 Metern Höhe und werden jährlich von ungefähr einer Million Touristinnen und Touristen besucht. Bisher ist der Zugang kostenlos, künftig beträgt der Eintrittspreis fünf Euro. Sizilianerinnen und Sizilianer sind laut dem Betreiber Francesco Russo Morosoli ausgenommen. „Leider haben unzählige Fälle von Müllentsorgung, das unkontrollierte Entstehen von wilden Mülldeponien, sowie das naive Verschieben von Steinen, um Schriftzüge und Herzen zu formen, uns dazu gezwungen, einen geregelten Zugang einzuführen“, sagte er.
Der Betrag sei gering und werde unter anderem zur Deckung von Personalkosten, Informationsmaterial, Bänken und Abfalleimern verwendet. Sein Unternehmen sehe es als Pflicht, das Gebiet zu erhalten und zu schützen, sagte der Betreiber.
Gemeinde: „Bitterer Beigeschmack“
Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde Nicolosi, zu deren Gebiet der höchste aktive Vulkan Europas gehört, sind skeptisch. „Die Silvestri-Krater waren immer ein frei zugänglicher Ort für den ersten direkten Kontakt mit dem Ätna. Die Einführung eines Eintritts hinterlässt einen bitteren Beigeschmack“, sagte Giuseppe Riggio, Vorsitzender des Alpenvereins CAI in Catania. „Der Ätna ist ein Welterbe (seit 2013, Anm.) – er darf nicht wie Privateigentum verwaltet werden“, meinte auch Bürgermeister Angelo Pulvirenti.
Die Silvestri-Krater liegen deutlich unterhalb der Gipfelkrater, die über 3400 Meter erreichen. Diese Seite des Ätna gilt als Hauptzugang zur Hochzone des Vulkans. Der Ätna, der im Osten der Insel Sizilien liegt, ist in den vergangenen Monaten wiederholt ausgebrochen.
