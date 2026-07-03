Heißer Auftakt für das 44. Donauinselfest

Musikalisch bleibt die Vielfalt riesig: Von Pop, Rock und Metal über Rap und Schlager bis hin zu Electronic und Kabarett ist für jeden Geschmack etwas dabei. Herzstück der Insel ist auch dieses Jahr wieder die Krone Area zwischen der Floridsdorfer- und Schnellbahnbrücke. Hunderte Polizisten sorgen für einen reibungslosen Ablauf und vor allem für die Sicherheit. Dazu kommen noch rund 350 Security-Kräfte am gesamten Festivalgelände. Der Samariterbund Wien ist mit 250 Rettungs- und Notfallsanitäter sowie sieben Notfallmedizinern vor Ort.