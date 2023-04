„Perverse Tendenzen“: Erdogan droht LGBT-Bewegung

Wenige Wochen vor den Wahlen in der Türkei hat Präsident Recep Tayyip Erdogan neue Drohungen in Richtung der LGBT-Community ausgesprochen. „Wir werden aktiv gegen perverse Tendenzen wie LGBT vorgehen, die unsere Familienstruktur bedrohen“, sagte Erdogan. Zudem will er erdbebenbedingten Zuzug in die Stadt Istanbul verhindern und Menschen umsiedeln.