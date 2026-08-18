18 defekte Obusse sind wieder im Einsatz

Bei zwei Starkregenereignissen in der Stadt Salzburg kam es wie berichtet zum Ausfall zahlreicher Obusse. Da waren vor allem die modernsten der Flotte vom Hersteller Hess betroffen. Jetzt ist der Großteil wieder Einsatzbereit, 15 waren am Dienstag auf der Linie 5 unterwegs – trotz Regens.
Insgesamt 25 Obusse waren nach dem Starkregen Anfang August nicht mehr einsatzbereit und blieben an Ort Stelle auf der Straße liegen, weil sich die Elektrik abgeschaltet hatte. Sämtliche Busse mussten abgeschleppt werden. Untersuchungen haben ergeben, dass Verunreinigungen der Isolatoren am Dach mit dem Regen die Probleme ausgelöst haben. Die Isolatoren wurden getauscht.
In den kommenden Wochen sollen auch die restlichen Obusse wieder einsatzbereit ein, spätestens bis zum Schulbeginn. Sollte es wieder zu Ausfällen kommen, stehen jetzt zehn angemietete Dieselbusse als Ersatz bereit.
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