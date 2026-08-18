18 defekte Obusse sind wieder im Einsatz

Insgesamt 25 Obusse waren nach dem Starkregen Anfang August nicht mehr einsatzbereit und blieben an Ort Stelle auf der Straße liegen, weil sich die Elektrik abgeschaltet hatte. Sämtliche Busse mussten abgeschleppt werden. Untersuchungen haben ergeben, dass Verunreinigungen der Isolatoren am Dach mit dem Regen die Probleme ausgelöst haben. Die Isolatoren wurden getauscht.