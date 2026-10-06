Betrug, Belästigung: Militärdekan unter Verdacht

Wie Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, bestätigt, wird gegen den bald 61-jährigen Seelsorger, dem in der Steiermark in der Vergangenheit höchste Ehren zuteilgeworden waren, nun auch wegen schweren Betrugs ermittelt. Er soll dabei seine Amtsstellung, wie es im Juristendeutsch heißt, ausgenützt und die Amtsgewalt missbraucht haben.

Dazu kommt noch der Verdacht sexueller Übergriffe und beharrlicher Verfolgung: Einer 21-jährigen Soldatin soll der Pfarrer im Vorjahr eindeutig zweideutige Nachrichten geschrieben und sie gestalkt haben. Laut „Kurier“ soll er sie als „wahre stramme Soldatin“ bezeichnet und zu gemeinsamen Gottesdiensten eingeladen haben.