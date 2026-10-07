Giro-Direktor rollt für Gall roten Teppich aus

Felix Gall ist in diesem Jahr zu den besten Grand-Tour-Fahrern der Welt aufgestiegen. Der Lidl-Trek-Rennstall hat den Tiroler als Kapitän für die Tour de France eingekauft. Jetzt rollt aber Giro-Direktor Guercilena für den österreichischen Radstar den roten Teppich aus.
Nach der Aufgabe bei der Straßen-WM in Montreal stellte Felix Gall sein Rennrad für diese Saison endgültig ins Eck: „Ich war extrem müde, die ganze Saison war schon sehr kräftezehrend.“
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