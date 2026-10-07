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Ex-Speed-Ass heiratet vor prominenten Gästen

Ski Alpin
07.10.2026 05:41
Joana Hählen
Joana Hählen(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Joana Hählen hat geheiratet! Das einstige Speed-Ass aus der Schweiz gab am vergangenen Wochenende ihrem langjährigen Freund Lorenz das Ja-Wort. Mit dabei waren zahlreiche prominente Gäste.

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„Ein Schweizer Hochzeits-Wochenende“, schreibt Norwegens Ex-Ski-Heldin Ragnhild Mowinckel via Instagram. Auch sie ließ sich den speziellen Tag ihrer ehemaligen Konkurrentin nicht entgehen und teilt zahlreiche Bilder in den sozialen Medien.

„So viel Liebe! Danke, dass ihr so weit gekommen seid“, kommentiert Hählen das Posting. Auch Tina Weirather, Michelle Gisin, Jasmina Suter, Wendy Holdener und Jasmine Flury waren bei der Zeremonie, die vor einer herrlichen Bergkulisse in der Schweiz stattfand, mit dabei.

Nach 13 Jahren im Ski-Weltcup hatte Hählen im März einen Schlussstrich gezogen. Im Zielraum von Soldeu entschied sie, ihre Skier nach der Saison an den Nagel zu hängen. Nach zahlreichen Verletzungen sei nun der richtige Moment dafür gekommen, auch wenn es immer schwer sei, etwas loszulassen, das man liebe, betonte die Schweizerin damals.

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Vier Kreuzbandrisse
Insgesamt fünf Stockerlplätze konnte die 34-Jährige sammeln – auf der anderen Seite gab es auch mehrere schwere Verletzungen. „Fünf Podestplätze, die ich nie vergessen werde. Vier Kreuzbandrisse, die mir gezeigt haben, wie stark Körper und Geist sein können und dass man oft zu viel mehr fähig ist, als man denkt“, resümierte sie selbst. Nun wartet auf die Frischvermählte ein neues Abenteuer. 

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