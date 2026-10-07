„Sie feiern die Mörder meiner Töchter“

Wenn sich die Anschläge des 7. Oktober heute zum dritten Mal jähren, ist es Bohl-Dencker wichtig, an ihre Tochter zu erinnern. An das Leid, das zu Beginn dieses schrecklichen Kriegs im Gazastreifen stand. Denn bei Zehntausenden Opfern und all der Zerstörung durch die israelische Armee gerät für viele aus dem Blick, dass es ein Krieg zwischen der Regierung Netanyahu und der Hamas ist, die das Blutvergießen in der eigenen Bevölkerung kaltblütig als Kollateralschaden in Kauf nimmt. Es ist kein Krieg, für den die Juden verantwortlich sind.