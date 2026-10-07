Alle Neune: Bei Sturm wird Lazarett immer größer!

Die Verletzungssorgen bei Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch werden größer und größer. Denn vor dem Match am Sonntag bei der Wiener Austria sind insgesamt schon neun Spieler lädiert. Nach Otar Kiteishvili kehrten nun zwei weitere Profis verletzt von ihrer Nationalmannschaft zurück.
Das Training am Dienstagvormittag war schon lange vorbei, da steckten Trainer Fabio Ingolitsch und Sportchef Michael Parensen immer noch ihre Köpfe zusammen. Das Gesprächsthema: Wohl die aktuelle Verletzungs-Orgie bei Sturm! Die ja wirklich zum Haareraufen ist.
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