Kurios! Nationalteam läuft heuer im Unterhaus auf

Das ist ein Hammer! Im Kärntner Eishockey-Unterhaus mischt heuer ein Nationalteam mit. Und zwar in der Division II. Um mitspielen zu dürfen, düst man sogar für alle Partien nach Kärnten. Den Gegnern unterbreitet man aber auch ein verlockendes Angebot.
Während die Profis im Eishockey bereits voll im Einsatz sind, tut sich nun auch im Kärntner Unterhaus schön langsam etwas. Die Klubs der Division I stehen bereits voll in der Vorbereitung. Am 24. Oktober steigt das erste Spiel zwischen Spittal und Leoben.
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