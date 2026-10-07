Nach 24 Grad schlägt bald Frau Holle zu

Am Mittwoch und Donnerstag herrscht noch sommerliches Wetter in der Steiermark. In der Nacht auf Freitag erreicht eine Kaltfront das Land.
Wer kennt das Gefühl derzeit nicht? In der Früh werden schon die Handschuhe fürs Radfahren ausgegraben, in der Mittagspause die Ärmel hochgekrempelt und die Sonnebrille in der Tasche gesucht. „Für die ersten Oktobertage war es zu mild“, sagt Meteorologe Christian Pehsl von der GeoSphere Austria. Da allerdings die Nächte sehr klar sind, die Temperaturen morgens sehr niedrig und dann tagsüber stark ansteigen, mache sich das statistisch noch nicht bemerkbar.
Wetterumschwung Ende der Woche
Am Mittwoch sind in der Steiermark stellenweise sogar bis zu 24 Grad (!) möglich, bei Sonnenschein. „Die morgendlichen Nebelfelder lösen sich auf“, sagt Pehsl. Am Donnerstag ist dann ein Wetterumschwung zu erwarten – mit Regen. Im Norden sinken die Tagestemperaturen auf unter 20 Grad, „im Süden sind noch einmal 23 Grad möglich“, meint der Experte. In der Nacht auf Freitag sorgt dann eine Kaltfront für Abkühlung.
Es wird ein ,Wintereinbruch light‘.
Christian Pehsl, GeoSphere Austria
Bild: Christian Jauschowetz
„Die Werte fallen um bis zu acht Grad, die Schneefallgrenze kann auf unter 2000 Meter sinken.“ Davon betroffen wären etwa der Dachstein, das Hochschwabgebiet und so weiter. „Es wird ein ,Wintereinbruch light‘, große Schneemengen sind derzeit nicht zu erwarten“, prognostiziert Pehsl. Da im Süden – im Gegensatz zur Obersteiermark – von Donnerstag auf Freitag wenig Niederschlag zu erwarten ist, werden Koralm oder Schöckl kaum weiß angezuckert werden.
Das Wetter bleibt am Freitag wechselhaft, es kühlt deutlich ab. „Fürs Ennstal heißt das 12 bis 13 Grad, für den Südosten 16 Grad. Das ist für die Jahreszeit nicht ungewöhnlich“, meint der Meteorologe. Am Samstag sind schon wieder 18 Grad möglich, auch die Sonne soll zum Teil zurückkehren. Und nächste Woche? Da soll es laut Pehsl „auch wieder milder“ weitergehen. Frau Holle ist also nur kurzzeitig beschäftigt.
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