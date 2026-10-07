Nach 24 Grad schlägt bald Frau Holle zu

Wer kennt das Gefühl derzeit nicht? In der Früh werden schon die Handschuhe fürs Radfahren ausgegraben, in der Mittagspause die Ärmel hochgekrempelt und die Sonnebrille in der Tasche gesucht. „Für die ersten Oktobertage war es zu mild“, sagt Meteorologe Christian Pehsl von der GeoSphere Austria. Da allerdings die Nächte sehr klar sind, die Temperaturen morgens sehr niedrig und dann tagsüber stark ansteigen, mache sich das statistisch noch nicht bemerkbar.