Autobahnsperre: Lkw raste gegen Tunneleinfahrt

Die Zugmaschine und der Sattelanhänger wurden dabei stark beschädigt. Zudem verlor der Lkw-Tank einen großen Teil seiner Ladung. Etwa 10 bis 20 Säcke voller Kunststoffgranulat verteilten sich über 259 Metern auf der Fahrbahn. Die Beschädigung führte außerdem dazu, dass bis zu 300-Liter-Tank ausrannen.