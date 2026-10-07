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Autobahnsperre: Lkw raste gegen Tunneleinfahrt

Kärnten
07.10.2026 06:29
Aus bisher unbekannten Gründen kollidierte ein Lkw mit einer Tunneleinfahrt.
Aus bisher unbekannten Gründen kollidierte ein Lkw mit einer Tunneleinfahrt.(Bild: Berufsfeuerwehr Klagenfurt)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Am späten Dienstagnachmittag verlor ein 32-Jähriger Lkw-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug auf der A2 Südautobahn Richtung Italien, kollidierte rechts mit der Tunneleinfahrt und verlor dabei einen großen Teil seiner Ladung auf der Fahrbahn. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in die Nacht.

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Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Dienstag um circa 17:15 Uhr zu einem Unfall auf der A2 Südautobahn Richtung Italien vor der Unterflurtrasse Trettnig auf Höhe Klagenfurt. Ein 32-jähriger Lkw-Lenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, woraufhin der Sattelzug auf der rechten Spur mit der Tunneleinfahrt zusammenstieß. 

Die Zugmaschine und der Sattelanhänger wurden dabei stark beschädigt. Zudem verlor der Lkw-Tank einen großen Teil seiner Ladung. Etwa 10 bis 20 Säcke voller Kunststoffgranulat verteilten sich über 259 Metern auf der Fahrbahn. Die Beschädigung führte außerdem dazu, dass bis zu 300-Liter-Tank ausrannen. 

Kunststoffgranulat verteilte sich über mehrere hundert Meter auf der Fahrbahn
Kunststoffgranulat verteilte sich über mehrere hundert Meter auf der Fahrbahn(Bild: Berufsfeuerwehr Klagenfurt)
Kräfte der Polizei sowie der Feuerwehr mussten zum Unfallort ausrücken
Kräfte der Polizei sowie der Feuerwehr mussten zum Unfallort ausrücken(Bild: Berufsfeuerwehr Klagenfurt)
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten eine Gefährdung der Umwelt
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten eine Gefährdung der Umwelt(Bild: Berufsfeuerwehr Klagenfurt)

Umweltgefährdung verhindert
Das rasche Eintreffen der Einsatzkräfte konnte jedoch eine Gefährdung der Umwelt verhindern. Die Bergung der Fahrzeugteile und die Aufräumarbeiten dauerten bis in die Nachtstunden. 

Aufgrund des Unfalls musste die Nordumfahrung für einige Zeit gesperrt und eine Umleitung eingerichtet werden.

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