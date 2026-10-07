Frau bedrohte im Wahn Passanten mit Bastelschere

Betroffene kann sich an Vorfall nicht erinnern

Zeugen, darunter eine Mutter mit ihrem achtjährigen Sohn, schilderten vor dem Schöffensenat unter Vorsitz von Richterin Heide Maria Paul die beängstigende Situation. Die Beschuldigte selbst kann sich an den Vorfall offenbar nicht erinnern: „Was passiert ist, tut mir sehr leid“, erklärte sie.