David Alaba? „Eine Ehre, ihn bei uns zu haben!“

Und Sportdirektor Gökhan Inler, einst in der Champions League mit Napoli und als Schweizer Teamkicker Alabas Gegenspieler, ergänzte: „Vom ersten Tag an hat man gesehen, welche Emotionen und welche Energie David in unser Team bringt. Es ist eine Ehre, so einen Champion bei uns zu haben.“ Alaba überzeugte bei seiner Vorstellung mit seiner typisch lockeren, entspannten Art. Auch die zwischenzeitlichen Probleme mit dem Übersetzungskopfhörer im rechten Ohr brachten ihn nicht aus der Fassung. „Danke für diese Chance. Ich kann es nicht erwarten, loszulegen“, sprüht Alaba vor Tatendrang. Körperlich sei er trotz mehr als drei Monaten ohne Matcheinsatz topfit. „Ich habe hart gearbeitet, fühle mich körperlich sehr gut, ich bin bereit.“