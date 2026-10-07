Wutwirt gehackt! Betrüger zockten seine Freunde ab

Eiskalt abgezockt! Betrüger hackten das Smartphone des Gastronomen Stefan Lercher und nutzten seine Bekanntheit schamlos aus! Mehr als 30 Geschädigte haben Geld überwiesen. Jetzt tobt der bekannte Wirt und will einmal mehr auf die kriminellen Machenschaften aufmerksam machen.
Knallhart und skrupellos haben Betrüger in Kärnten wieder zugeschlagen und für Aufsehen gesorgt! Denn diesmal spielten die Gauner mit den Gefühlen der Freunde des bekannten Oberkärntner Gastronomen Stefan Lercher und räumten anschließend deren Konten leer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.