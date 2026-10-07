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Mourinho knallhart

Gleich zwei prominente Abgänge bei Real Madrid?

La Liga
07.10.2026 07:18
Jose Mourinho plant offenbar nicht mehr mit Raul Asencio und Andriy Lunin.
Jose Mourinho plant offenbar nicht mehr mit Raul Asencio und Andriy Lunin.(Bild: AP/Alberto Saiz)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bahnen sich gleich zwei prominente Abgänge bei Real Madrid an? Laut einem Bericht von „The Athletic“ spielen Raul Asencio und Andriy Lunin keine Rolle in den Plänen von Star-Trainer Jose Mourinho.

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Beide haben in dieser Saison noch keine einzige Minute für Real Madrid absolviert. Vor allem bei Asencio läuft’s gar nicht rund. Wegen eines Ermüdungsbruchs im rechten Schienbein fällt der 23-jährige Innenverteidiger, der noch einen Kontrakt bis 2031 besitzt, monatelang aus. Schon im Sommer hatte der Spanier als Verkaufskandidat gegolten.

Raul Asencio (re.)
Raul Asencio (re.)(Bild: AFP/THOMAS COEX)

Lunin ist weiter nur Ersatzmann hinter Weltklasse-Torhüter Thibaut Courtois. Langfristig soll Mourinho nicht mit ihm als Nachfolger des Belgiers planen.

Heißt, der 27-jährige Ukrainer, dessen Vertrag in Madrid noch bis 2030 läuft, könnte sich schon im Winter einen Verein suchen.

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Schon sechs Zähler hinter Barca
Die Stimmung bei den „Königlichen“ war jedenfalls schon einmal besser. In der Tabelle liegt Real hinter Tabellenführer FC Barcelona, Atletico Madrid sowie Betis Sevilla nur auf Rang vier.

Sechs Punkte trennen die Königlichen bereits von Platz eins. Am Samstag (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) steht das Heimspiel gegen Villarreal auf dem Programm.

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