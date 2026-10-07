Gleich zwei prominente Abgänge bei Real Madrid?

Beide haben in dieser Saison noch keine einzige Minute für Real Madrid absolviert. Vor allem bei Asencio läuft’s gar nicht rund. Wegen eines Ermüdungsbruchs im rechten Schienbein fällt der 23-jährige Innenverteidiger, der noch einen Kontrakt bis 2031 besitzt, monatelang aus. Schon im Sommer hatte der Spanier als Verkaufskandidat gegolten.