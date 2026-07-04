Weltmeister wackelt – Achtelfinalisten stehen fest

Ägypten, Argentinien und Kolumbien schaffen am letzten Spieltag der ersten K.O.-Runde den Sprung ins Achtelfinale. Dabei müssen sich die amtierenden Weltmeister aus Argentinien gewaltig ins Zeug legen und gegen WM-Neuling Kap Verde in die Verlängerung. Die Pharaos schicken die Socceroos nach Hause und die „Black Stars“ aus Ghana haben nicht den Funken einer Chance gegen starke Kolumbianer.