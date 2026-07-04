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Lenkerin unter Schock

Auto steckte auf Gleis fest: „Zeugen schauten nur“

Tirol
04.07.2026 11:00
Das kaputte Auto begann schnell zu qualmen, vorher war es auf den Gleisen zu liegen gekommen.
Das kaputte Auto begann schnell zu qualmen, vorher war es auf den Gleisen zu liegen gekommen.(Bild: zVg)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Für jeden sichtbar in Lebensgefahr – doch Hilfe blieb minutenlang aus: Eine Tiroler Lenkerin (19) schildert, wie sie bei Ehrwald (Bezirk Reutte) in Aquaplaning geriet, aus dem qualmenden Auto kletterte – und sich dann im Schock auf die Gleise legte! Zeugen schauten nur ...

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Vorweg: Nicole Sprenger geht es trotz Prellungen und einer leichten Gehirnerschütterung gut. Mit Schaudern denkt sie aber daran, was am Mittwoch gegen 9 Uhr hätte passieren können. Ihr Erlebnis ist vor allem aber ein Appell an Zeugen, nicht wegzuschauen ...

„Lenkrad wurde mir aus der Hand gerissen“
Bei Regen war die junge Frau auf der B187 von Ehrwald nach Garmisch unterwegs. „Mit etwa 80 km/h, extrem riskant bin ich jedenfalls nicht gefahren“, erinnert sich die 19-Jährige. Trotzdem sah sie sich plötzlich mit Aquaplaning konfrontiert – „das Lenkrad wurde mir regelrecht aus der Hand gerissen“. Mit Mühe vermied sie eine Frontalkollision mit einem VW-Bus, dann drehte sich ihr Auto zweimal und kam ausgerechnet auf den Bahngleisen zum Stillstand!

Rauch aus Motorraum, aber Fahrertür blockiert
Ein Albtraum: Aus dem Motorraum quoll Rauch, Brandgeruch war zu bemerken. „Daher wollte ich schnell hinaus, doch die Fahrertür war blockiert!“ Via Beifahrertür gelangte sie dann doch noch ins Freie – „im Schock legte ich mich aber auf die Gleise!“ Ein holländisches Urlauberauto hielt, die zwei oder drei Insassen schauten die auf dem Schienenstrang liegende Frau aber nur reglos an. Zumindest alle 30 Minuten verkehren hier Züge.

Zitat Icon

Niemand verlangt eine Heldentat von einem Zeugen, aber nur zu schauen ist zu wenig.

Unfallopfer Nicole Sprenger

Am Ende ein dringender Appell
Erst ein deutscher Notfallsanitäter leistete Erste Hilfe, dann kamen (aufgrund des automatischen Notrufs von Sprengers Handy) Polizei und Rettung. Zunächst schien eine Behandlung beim örtlichen Arzt ausreichend zu sein. „Doch ich konnte daheim meinen Oberkörper nicht mehr bewegen, die Mama rief erneut die Rettung.“ Dem Ärger über das kaputte Auto ist inzwischen der Dankbarkeit gewichen, dieses Horrorerlebnis glimpflich überstanden zu haben.

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Die 19-Jährige will mit ihrer Schilderung vor Aquaplaning warnen und Unfallzeugen bitten, angesichts eines hilflosen Unfallopfers nicht tatenlos zu bleiben.

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