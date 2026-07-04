Auto steckte auf Gleis fest: „Zeugen schauten nur“

„Lenkrad wurde mir aus der Hand gerissen“

Bei Regen war die junge Frau auf der B187 von Ehrwald nach Garmisch unterwegs. „Mit etwa 80 km/h, extrem riskant bin ich jedenfalls nicht gefahren“, erinnert sich die 19-Jährige. Trotzdem sah sie sich plötzlich mit Aquaplaning konfrontiert – „das Lenkrad wurde mir regelrecht aus der Hand gerissen“. Mit Mühe vermied sie eine Frontalkollision mit einem VW-Bus, dann drehte sich ihr Auto zweimal und kam ausgerechnet auf den Bahngleisen zum Stillstand!