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Basketballspiel in Wien: Fans attackieren Polizei

Wien
04.07.2026 11:18
Als die Einsatzkräfte eingriffen, schlug die Stimmung endgültig um – mehrere Beamte wurden ...
Als die Einsatzkräfte eingriffen, schlug die Stimmung endgültig um – mehrere Beamte wurden angegriffen.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
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Von krone.at

Bei einem Basketballspiel in der Wiener Leopoldstadt ist es am Freitagnachmittag zu gefährlichen Szenen gekommen. Rund 120 polnische Fans sorgten laut Polizei für einen Großeinsatz, nachdem sie Sicherheitskontrollen umgangen haben sollen und mutmaßlich Pyrotechnik bei sich hatten.

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Als die Fans in Absprache mit dem Veranstalter aus der Halle gebracht werden sollten, eskalierte die Situation. Die Gruppe verhielt sich laut Polizei aggressiv und unkooperativ, Einsatzkräfte der WEGA und der Einsatzeinheit Wien wurden ebenfalls attackiert. Die Fans konnten schließlich nur unter Anwendung von Körperkraft aus dem Tribünenbereich gebracht werden.

(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

25-Jähriger festgenommen
Ein 25-jähriger Pole wurde vorläufig festgenommen. Er soll versucht haben, einen Polizisten zu Boden zu reißen. Der Beamte wurde dabei leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen.

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Nachdem die Fans die Halle verlassen hatten, beruhigte sich die Lage wieder. Die Anhänger traten anschließend die Heimreise an.

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