Basketballspiel in Wien: Fans attackieren Polizei

Als die Fans in Absprache mit dem Veranstalter aus der Halle gebracht werden sollten, eskalierte die Situation. Die Gruppe verhielt sich laut Polizei aggressiv und unkooperativ, Einsatzkräfte der WEGA und der Einsatzeinheit Wien wurden ebenfalls attackiert. Die Fans konnten schließlich nur unter Anwendung von Körperkraft aus dem Tribünenbereich gebracht werden.