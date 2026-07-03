Gesundheitsreform leidet schon am ersten Schnupfen

Ernüchternde Diagnose: Erste Wehwehchen der Reform lassen nicht lange auf sich warten. Das sind die acht Symptome.
Am Mittwoch stellte die Regierung die Ergebnisse der Reformpartnerschaft vor. Ein zentraler Teil aber, der Umbau des Gesundheitssystems, geht nun schon am Stock. Am Freitag rückten gleich vier Mitglieder der Koalition aus, um die Reform zu verteidigen. Die wichtigsten Symptome:
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