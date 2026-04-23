Polit-Zoff um drei Modelle der Gesundheitsreform

Spitalslandschaft als zentraler Punkt

Völlig offen bleibt auch, wie die Spitalslandschaft bis zum Jahr 2040 aussehen soll: Die Varianten reichen vom Erhalt bestehender Strukturen über das Ende der Teilversorgungsspitäler bis hin zu einem Modell mit wenigen Großspitälern und einer Struktur an Allgemeinmedizinern – politisch wohl kaum mehrheitsfähig. In einigen von Ludwig in der „Krone“ präsentierten und Niederösterreichs ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner unterstützten Teilbereichen besteht indes bereits Konsens. Etwa bei der Schaffung eines einheitlichen Leistungskatalogs, bei dem gemeinsamen Einkauf von Medizinprodukten, neuen Kassenverträgen sowie der Schaffung einer eHealth-Agentur.