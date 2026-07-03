„Besonderer Moment“: So nahm Arnautovic Abschied

Arnautovic wurde in den vier ÖFB-Partien bei dieser Endrunde dreimal ein- und einmal ausgewechselt und brachte es dabei auf zwei Tore. Damit ist er neben Ivica Vastic, Romano Schmid und Sasa Kalajdzic der einzige Österreicher, der sowohl bei einer WM als auch bei einer EM getroffen hat. Gegen den regierenden Europameister war er so wie seine Mitspieler von einem Torerfolg weit entfernt. „Wir haben alles versucht, aber Spanien ist eine überragende Mannschaft. Leider hat es heute nicht gereicht. Trotzdem können wir stolz auf das sein, was wir bei dieser Weltmeisterschaft geleistet haben“, erklärte Arnautovic.