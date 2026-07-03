Allegri heuert nach Milan-Abschied bei Napoli an

Der italienische Fußball-Erstligist SSC Napoli hat Massimiliano Allegri als neuen Cheftrainer verpflichtet. Das gab der Vizemeister am Freitag bekannt.
Allegri unterschrieb demnach einen Vertrag bis 30. Juni 2029 und tritt die Nachfolge von Antonio Conte an, der den Club trotz des zweiten Tabellenplatzes hinter Meister Inter Mailand verlassen hatte.
Einer der erfolgreichsten Trainer Italiens
Allegri zählt mit sechs Meistertiteln und vier nationalen Double-Erfolgen zu den erfolgreichsten Trainern Italiens. Zuletzt war er beim AC Milan tätig, wo seine zweite Amtszeit allerdings nach nur einer Saison endete. Nach dem Verpassen der Qualifikation für die Champions League trennten sich die Lombarden von dem Coach.
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