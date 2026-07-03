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Allegri heuert nach Milan-Abschied bei Napoli an

Fußball International
03.07.2026 11:22
Massimiliano Allegri ist Napolis neuer Trainer.
Massimiliano Allegri ist Napolis neuer Trainer.(Bild: AFP/ISABELLA BONOTTO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der italienische Fußball-Erstligist SSC Napoli hat Massimiliano Allegri als neuen Cheftrainer verpflichtet. Das gab der Vizemeister am Freitag bekannt. 

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Allegri unterschrieb demnach einen Vertrag bis 30. Juni 2029 und tritt die Nachfolge von Antonio Conte an, der den Club trotz des zweiten Tabellenplatzes hinter Meister Inter Mailand verlassen hatte.

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