Allegri heuert nach Milan-Abschied bei Napoli an

Einer der erfolgreichsten Trainer Italiens

Allegri zählt mit sechs Meistertiteln und vier nationalen Double-Erfolgen zu den erfolgreichsten Trainern Italiens. Zuletzt war er beim AC Milan tätig, wo seine zweite Amtszeit allerdings nach nur einer Saison endete. Nach dem Verpassen der Qualifikation für die Champions League trennten sich die Lombarden von dem Coach.