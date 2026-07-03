ORF droht Kahlschlag: Belegschaft schlägt Alarm

Sendungen wie „Land der Berge“, „Runde der ChefredakteurInnen“ und Opern im Hauptabend können dem Sparkurs zum Opfer fallen, warnt die Belegschaft in einem offenen Brief an Generaldirektorin Ingrid Thurnher und den designierten Generaldirektor Clemens Pig. Die Mitarbeiter appellieren, die Einsparungspläne zu überdenken.