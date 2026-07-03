Polizei stoppte ihn
2,73 Promille! Schulbus-Fahrer betrunken am Steuer
Ein deutscher Buslenker hatte wohl ordentlich was getrunken, bevor er sich ans Steuer des Schul- und Linienbusses gesetzt hat. Die Polizei stoppte den 43-Jährigen, der Alkomat zeigte einen Wert von 2,73 (!) Promille an – der Führerschein ist vorerst weg.
Der Fahrer war am Donnerstagnachmittag mit seinem Bus in Anklam im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Jemand aus dem Umfeld des Buslenkers hatte die Polizei informiert, dass der 43-Jährige betrunken am Steuer des Schul- und Linienbusses saß.
Als die Polizei den Fahrer dann stoppte, bestätigte sich dieser Verdacht schnell. Schon als die Fahrzeugtür aufging, schlug die Polizisten eine Alkoholfahne entgegen. Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem 43-jährigen Fahrer ergab schließlich einen Wert von 2,73 Promille.
Als die Polizei den Bus stoppte, saßen zum Glück keine Fahrgäste darin. Die Beamten können aber nicht ausschließen, dass der Mann zuvor in diesem Zustand noch Personen befördert hatte.
Dem Mann wurde die Weiterfahrt sofort untersagt, sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.
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