Taifun steuert auf US-Außengebiete im Pazifik zu

In den betroffenen Landesteilen leben mehr als 100 Millionen Menschen. Die extreme Hitze fällt mit den Jubiläumsfeierlichkeiten zum 250-jährigen Bestehen der USA und der Fußball-Weltmeisterschaft zusammen. In New York wurden Bibliotheken und andere öffentliche Gebäude zu Abkühlräumen erklärt. Wer Erfrischung an den Atlantikstränden der Metropole suchte, wurde von den Behörden aber zu Vorsicht aufgerufen. Am Donnerstag wurden Strände geschlossen, nachdem Haie im Wasser gesichtet worden waren.