Vater fordert nach Kindergeburtstag 1,83 Euro

Eine Mutter war irritiert von dieser Forderung und postete den Vorfall in einem Eltern-Blog „Mama Plaats“. Darin erklärte sie, dass ihre Tochter zuvor ihren fünften Geburtstag gefeiert hatte. „Wie so viele Eltern wollte ich ihr eine kleine Freude machen. Keine riesige Überraschung oder ein aufwendiges Pinterest-Projekt, für das ich drei Nächte durcharbeiten musste, sondern einfach eine kleine Tüte mit einer Seifenblasenpistole, einem Stickerbogen und einer kleinen Schachtel Rosinen“, schildert Nova Mulder, wie sie die Feier für ihre Tochter ausrichtete.