150.000 Euro für Mord an Journalistin Galizia

Der Plattform „Amphora Media“ der Stiftung Daphne Caruana Galizia zufolge übergab Fenech über den Mittelsmann 150.000 Euro in bar an die späteren Mörder. Der Prozess wird voraussichtlich mehrere Wochen dauern. Fenech weist die Vorwürfe zurück. Er war 2019 an Bord seiner Jacht festgenommen worden, als er versuchte, Malta zu verlassen. 2013 hatte er einen Vertrag über mehrere Millionen Euro mit dem maltesischen Staat für den Bau eines gasbetriebenen Kraftwerks erhalten.