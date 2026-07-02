Rotes Meer | Nummer zu groß

Nummer zu groß. Anpfiff mit der Leberkässemmel in der einen, dem Bier in der anderen Hand – ja, was kann da noch passieren. Die Fans laut und lauter, immer wieder singen sie „Immer wieder, immer wieder Österreich“. Der so genannte „zwölfte Mann“, der hier beim Public Viewing fast zur Hälfte weiblich ist, steht voll hinter unserem Team. Und hofft, dass nichts passiert – was in Minute 17 fast geschehen wäre, nämlich ein spanisches Tor, es passiert neun Minuten später. Die Fans hier zuhause geben deshalb noch lange nicht auf. Mit 0:1 im Rückstand in die Pause – es hätte mehr passieren können. In der 66. Minuten folgt das befürchtete 0:2, die Fans in Wien ahnen, dass das hier heute Abend eher kein Jubelfest mehr werden wird. Sie beginnen zu realisieren, dass wir einander in der nächsten Woche nicht wieder in diesem Rahmen treffen werden – beim Achtelfinale der Fußball-WM. Oder drehen wir doch noch einmal ein verloren scheinendes Spiel so wie Sonntag früh gegen Algerien in der allerletzten Minute? Noch wäre fast eine halbe Stunde Zeit dafür… Nein, das haben wir diesmal nicht geschafft. Kurz vor Spielschluss ist auch noch das 0:3 passiert. Das tut weh. Die Fans hier beim Public Viewing bleiben freundlich… Das rote Meer zieht ab, unser Team fliegt heim. „Eine Nummer zu groß“ titeln wir heute in all jenen „Krone“-Ausgaben, die wir mit diesem späten Spiel noch erreicht haben (aktuelle Berichte finden alle in unseren ePaper-Ausgaben, auf krone.at und in der Sportkrone-App). Ja, die Spanier sind groß, wohl bei weitem nicht nur für Österreich zu groß, wohl groß genug, um Weltmeister zu werden. Dann wäre uns diese Niederlage eine Ehre!