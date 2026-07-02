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Aufregung im WM-Hit

Österreich im Glück! Tor für Spanien zählt nicht

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
02.07.2026 21:37
Immer wieder im Mittelpunkt der Partie: ÖFB-Goalie Alex Schlager
Immer wieder im Mittelpunkt der Partie: ÖFB-Goalie Alex Schlager(Bild: AP/Jae C. Hong)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Große Dramatik beim WM-Schlager Spanien gegen Österreich: Nach starkem Beginn der ÖFB-Elf scheint der Europameister unseren Abwehrriegel in Minute 30 geknackt zu haben – doch gottseidank verwehrt Schiedsrichter Glenn Nyberg dem Treffer die Anerkennung. Riesenaufregung bei den Spaniern, aber die Entscheidung ist richtig …

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Nach einer Ecke gibt es im Fünfer ein ordentliches Getümml, ÖFB-Goalie Alex Schlager kann nur unzureichend klären – und Konrad Laimer bringt den Ball nicht weg. Der an der Strafraumgrenze lauernde Marc Cucurella „übernasert“ die Situation am schnellsten und schießt zum vermeintlichen 1:0 ein.

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Der spanische Jubel erstirbt aber schnell, denn Schiri Nyberg erkennt auf Foul an Schlager, Österreichs Goalie war beim Abwehrversuch behindert worden. Eine Sicht, die bei ServusTV auch Regel-Experte Gerhard Gerstenmayer teilte: „Schlager ist regelrecht angesprungen worden!“

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