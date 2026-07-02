Österreich im Glück! Tor für Spanien zählt nicht

Große Dramatik beim WM-Schlager Spanien gegen Österreich: Nach starkem Beginn der ÖFB-Elf scheint der Europameister unseren Abwehrriegel in Minute 30 geknackt zu haben – doch gottseidank verwehrt Schiedsrichter Glenn Nyberg dem Treffer die Anerkennung. Riesenaufregung bei den Spaniern, aber die Entscheidung ist richtig …