Österreich im Glück! Tor für Spanien zählt nicht

Große Dramatik beim WM-Schlager Spanien gegen Österreich: Nach starkem Beginn der ÖFB-Elf scheint der Europameister unseren Abwehrriegel in Minute 30 geknackt zu haben – doch gottseidank verwehrt Schiedsrichter Glenn Nyberg dem Treffer die Anerkennung. Riesenaufregung bei den Spaniern, aber die Entscheidung ist richtig …
Nach einer Ecke gibt es im Fünfer ein ordentliches Getümml, ÖFB-Goalie Alex Schlager kann nur unzureichend klären – und Konrad Laimer bringt den Ball nicht weg. Der an der Strafraumgrenze lauernde Marc Cucurella „übernasert“ die Situation am schnellsten und schießt zum vermeintlichen 1:0 ein.
„Schlager ist angesprungen worden!“
Der spanische Jubel erstirbt aber schnell, denn Schiri Nyberg erkennt auf Foul an Schlager, Österreichs Goalie war beim Abwehrversuch behindert worden. Eine Sicht, die bei ServusTV auch Regel-Experte Gerhard Gerstenmayer teilte: „Schlager ist regelrecht angesprungen worden!“
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