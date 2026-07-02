Um Haaresbreite! Hier fehlte ÖFB-Kicker nur wenig

Der ÖFB-Stürmer sprang und streckte sich so gut er konnte, doch die Kugel zischte wenige Zentimeter über seinen Kopf hinweg und verhinderte so die überraschende Führung der ÖFB-Elf. Die spanischen Fans waren plötzlich verstummt und „Gregerl“ raufte sich die Haare. Dennoch eine Szene, die Mut macht.