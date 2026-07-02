Um Haaresbreite! Hier fehlte ÖFB-Kicker nur wenig

Starke Aktion des ÖFB-Teams gegen Spanien! Während die Iberer das Spiel weitestgehend dominierten, wurden sie von einem Konter der Österreich kalt erwischt. Am Ende fehlten nur wenige Zentimeter zur Sensation.
Während die Spanier das Spielgeschehen in der ersten Halbzeit an sich gerissen hatten, wurde plötzlich ersichtlich, wie sie verwundbar sein könnten. Xaver Schlager eroberte den Ball im Mittelfeld und reagierte dann geistesgegenwärtig schnell.
Starke Aktion von Schlager
Von der linken Seite drehte sich der Mittelfeldspieler zur Mitte und schlug eine schöne Flanke in den Strafraum. Dort war Michael Gregoritsch seinen Gegenspielern entwischt und stand plötzlich in aussichtsreicher Postion vor dem Tor der Spanier.
Der ÖFB-Stürmer sprang und streckte sich so gut er konnte, doch die Kugel zischte wenige Zentimeter über seinen Kopf hinweg und verhinderte so die überraschende Führung der ÖFB-Elf. Die spanischen Fans waren plötzlich verstummt und „Gregerl“ raufte sich die Haare. Dennoch eine Szene, die Mut macht.
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