Pensionisten-Paar stürzte von Almweg in Bachbett

Lenker kam vom Weg ab

Aus bislang unbekannter Ursache kam der Lenker vom Weg ab und das Auto stürzte rund vier Meter in das unter dem Weg führende Bachbett ab, wo es schließlich auf der Fahrerseite zu liegen kam. Die beiden Insassen zogen sich dabei erhebliche Verletzungen zu, konnten aber das Unfallfahrzeug selbstständig verlassen.