Pensionisten-Paar stürzte von Almweg in Bachbett

Das hätte noch schlimmer ausgehen können: Ein einheimisches Pensionisten-Ehepaar stürzte am Donnerstag von einem Almweg in Volders (Bezirk Innsbruck-Land) in ein Bachbett. Es war offenbar Glück im Unglück im Spiel.
Gegen 14 Uhr fuhr der 76-jährige Einheimische mit seinem Pkw auf dem Almweg im Gemeindegebiet von Volders bergwärts in Richtung „Steinkasernalm“. Am Beifahrersitz saß seine Ehegattin (74).
Lenker kam vom Weg ab
Aus bislang unbekannter Ursache kam der Lenker vom Weg ab und das Auto stürzte rund vier Meter in das unter dem Weg führende Bachbett ab, wo es schließlich auf der Fahrerseite zu liegen kam. Die beiden Insassen zogen sich dabei erhebliche Verletzungen zu, konnten aber das Unfallfahrzeug selbstständig verlassen.
Mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen
Sie wurden nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Notarzthubschrauber C1 in das Krankenhaus nach Hall geflogen. Das Unfallfahrzeug wurde von der Freiwilligen Feuerwehr und einem Abschleppunternehmen geborgen. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck erstattet.
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